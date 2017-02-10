Новый интернат для детей с ограниченными возможностями может появиться в Карелии

В Карелии может появиться новый интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали сегодня на совместном заседании президентского Совета по правам человека при Президенте РФ и Совета при главе республики по содействию развитию гражданского общества.

По словам федеральных экспертов, к ним обратились родители воспитанников школы-интерната № 21 в Петрозаводске. Они рассказали, что после объединения этого заведения с 22-м интернатом в школе стало тесно, даже при том что некоторые родители перевели детей на надомное обучение.

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал, что в конце февраля министерство планирует провести встречу с родителями и для каждого ребенка разработать индивидуальный образовательный маршрут. Кроме того, он заявил, что, если удастся попасть в федеральную программу, в Карелии будет построен новый интернат на 500 мест.

Эту идею поддержали члены Совета по правам человека при Президенте РФ. Они пообещали обратиться в федеральный Минздрав и попросить содействия, чтобы в Карелии появилось еще одно учреждение для детей с ограниченными возможностями.