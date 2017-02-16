Новый гипермаркет в Петрозаводске примет на работу порядка 200 человек

Ирина Мирошник встретилась с директором гипермаркета «Леруа Мерлен», который строят на Лесном проспекте в Петрозаводске. Максим Кукоренко рассказал, что строительство магазина находится на финальном этапе. Весной перейдут к установке торгового оборудования и начнут завозить товары.

Открытие строительного гипермаркета запланировано на август 2017 года. Менеджеры по персоналу уже приступили к подбору кадров: в штат сотрудников примут порядка двухсот человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на территории, прилегающей к гипермаркету, за счет компании построили коробку здания – стартового городка для лыжников – площадью 150 квадратных метров, в настоящее время прокладывают инженерные сети.

Мэр Петрозаводска и представитель компании обсудили возможности сотрудничества в плане благоустройства и развития городской инфраструктуры.

Международная компания «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России работают 59 гипермаркетов сети, в которых трудятся более 20 тысяч человек.