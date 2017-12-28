Новый аварийный дом в Кондопоге капитально отремонтируют

Квартиры первого этажа в доме № 26-а по улице Горького в Кондопоге признаны непригодными для проживания. Там будут проведены ремонтно-восстановительные работы. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Напомним, жители дома № 26-а на улице Горького в Кондопоге въехали в новые квартиры в 2013 году из аварийного жилья. Спустя несколько месяцев по стенам дома пошли трещины, а пол начал проваливаться. Люди начали требовать предоставления им нового жилья. По поручению главы республики с выездной проверкой в доме побывал премьер-министр Карелии Александр Чепик. После проведения экспертизы межведомственная комиссия с участием представителей Минстроя Карелии, регионального Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, Роспотребнадзора приняла решение о признании семи квартир на первом этаже непригодными для проживания.

Фото: Борис Касьянов Фото: Борис Касьянов Трещина в полу на кухне в доме, построенном по программе расселения аварийного жилья в Кондопоге. Трещина в полу в доме, построенном по программе расселения аварийного жилья в Кондопоге. Дом №26-А по ул. Горького в Кондопоге. Фото: ИА «Республика Карелия»/Борис Касьянов

В ближайшее время местная администрация расселит людей в маневренный фонд, после чего проведут дополнительное обследование второго этажа и всего дома полностью с целью определения возможности проведения капитального ремонта.

Ситуация с разрушающейся новостройкой в Кондопоге – один из примеров того, что до 2013 года не все муниципалитеты справлялись с поставленными задачами по переселению граждан. Именно на органы местного самоуправления в тот период времени было возложено переселение из аварийного жилья. Новая региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья была разработана в 2014 году и действует до 2018 года.