Новый аэровокзал в Петрозаводске построят в течение двух лет

Современный аэровокзал в аэропорту Петрозаводска построят за счет федеральной целевой программы развития Карелии. Инвестиции составят 700 миллионов рублей, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава республики Артур Парфенчиков.

Ранее объект планировались возвести за счет частных инвестиций.

— В связи с отсутствием частных инвесторов мы вынуждены были завести финансирование строительства аэровокзала на федеральную целевую программу «Развитие Карелии до 2020 года», — сказал Парфенчиков.

По его словам, решение о бюджетном финансировании строительства было принято совместно с Госкомиссией по подготовке к 100-летию Карелии, которую возглавляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Проект планируется реализовать в ближайшие два года.

— Вся проектно-сметная документация готова. Мы рассчитываем, что строительство современного аэровокзала завершится в 2019-2020 годах, — сказал глава республики.

В октябре 2017 года Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового аэровокзала, площадь которого составит 3,7 тысячи квадратных метров, пропускная способность — 300 пассажиров в час. В новом здании аэровокзала появятся зал регистрации, зоны сортировки багажа, холл с зонами торговли, питания и обслуживания пассажиров, залы ожидания и выдачи багажа. Кроме того, на территории терминала будут организованы медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка, офисные и другие служебные помещения аэровокзала.

Современный аэровокзал планируют начать строить в 2018 году.

ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в 2015 году одобрена правительством Карелии. Ее цель — развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы — повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития.