Новые светильники появились в подземном переходе в Петрозаводске

В подземном переходе между улицами Горького и Фрунзе снова появилось освещение. Работы завершились сегодня, рассказала на еженедельной встрече с журналистами глава города Ирина Мирошник.

Напомним, в прошлом году за счет городского бюджета в переходе сделали ремонт и установили светильники, но этим летом вандалы выломали решетки и украли лампочки, а также повредили щитовую. Денег на еще один ремонт у города не нашлось, тогда на помощь пришла коммерческая фирма: совершенно бесплатно она восстановила освещение в переходе.