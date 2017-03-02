Новые слушания по сносу «Невского пассажа» начались в Петрозаводском суде

Сегодня в Петрозаводском суде рассматривалось исковое заявление службы судебных приставов. Представители ФССП обратились в суд с просьбой изменить порядок и способ исполнения решения о демонтаже «Невского пассажа».

Петрозаводский суд от 20 сентября 2013 года обязал братьев Цмугуновых (хозяев «Невского пассажа») демонтировать «наземную часть пристройки к дому и привести наземную часть жилого дома и земельный участок в состояние, существовавшее до начала проведения работ по реконструкции встроенных нежилых помещений». Приставы пояснили, что исполнить решение согласно этой формулировке не представляется возможным.

Сегодня в суде присутствовали жильцы дома №30 по проспекту Александра Невского, судебные приставы, представитель братьев Цмугуновых (хозяев «Невского пассажа»), а также представитель правительства Карелии.

Приставы просили суд исполнения решение суда согласно эскизу, который жителям дома № 30 по проспекту Александра Невского предложили в конце прошлого года. Однако жильцы в очередной раз раскритиковали эскиз: они согласятся с проектом реконструкции, если в конечном варианте не будет подвала.

Суд, выслушав всех участников процесса, назначил следующее заседание по иску ФССП на 21 марта.