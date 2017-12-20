Новые банкноты 200 и 2000 рублей привезут в банки Карелии на следующей неделе. Специалисты отделения Национального банка Карелии рассказали журналистам об особенностях введения новых купюр на традиционной информационной встрече.

Банковские работники в частности сообщили, что введенные в оборот новые банкноты призваны снизить инфляцию и упростить наличные расчеты. Например, сейчас, чтобы сделать платеж без сдачи на сумму 4 900 рублей, требуется как минимум 9 банкнот (четыре раза по 1000, 500 и четыре раза по 100). С введением новых номиналов можно будет обойтись пятью ассигнациями (2 раза по 2000, 500 и 2 раза по 200 руб).

Массовый выпуск в обращение запланирован на декабрь. Они постепенно будут появляться во всех федеральных округах РФ. При этом объем (сумма) наличных денег в обращении не увеличится.

Специалисты отделения Нацбанка пояснили, что введение в обращение любой купюры нового номинала в любой стране требует настройки банкоматов и кассового оборудования к ее обслуживанию. Это занимает время.

Банкиры подчеркивают, что новые купюры – это законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда.

В случае если новые банкноты отказываются принимать к оплате, граждане могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен.