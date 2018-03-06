Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 6 марта

Знаменитая балерина Илзе Лиепа в Петрозаводске. Власти подвели итоги конкурса проектов, предложенных территориальными общественными самоуправлениями. Фатьяновский фестиваль впервые проведут в Карелии — телевизионная картина вторника.

 

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Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
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