Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 5 марта

Все проекты благоустройства были представлены сегодня на форуме «Комфортной городской среды», в Петрозаводске прошел день единого приема граждан, Минфин Карелии просит рассказать о серых зарплатах, а спортсмен из Петрозаводска пишет стихи, на которые барды сочиняют романсы. Картина дня в партнерском материале тележурналистов.