Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 27 февраля

Правительство Карелии заключило очередные соглашения, на этот раз в лесопромышленном комплексе, стартовала неделя профессионального мастерства и другие новости дня сквозь объективы телекамер.

 

Общество   /   
Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром