Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 26 февраля

Рыбный праздник, 23 февраля и «Зимний драйв». Жизнь Карелии глазами тележурналистов.

 

Общество   /   
Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром