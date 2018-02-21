Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 21 февраля

В Петрозаводске провели конференцию к столетию Красной армии «Непобедимая и легендарная», представители ветеранских организаций пообщались в Артуром Парфенчиковым, в Национальном музее Карелии открыли выставку к Дню защитника Отечества, а жители карельской столицы рассказали, за кем они следят на Олимпиаде в Корее. Картина дня в материалах наших партнеров.