Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 1 марта

Сквозь ледяные торосы и 50-градусный мороз: карельский путешественник Виктор Симонов снова готовится к экспедиции. Как появилась карельская береза? Ученые института леса выдвинули гипотезу. В преддверии Всемирного дня писателя в Петрозаводске отметили лучшие публикации журнала «Север» за прошлый год. Жизнь республики глазами тележурналистов.