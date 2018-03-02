Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» от 2 марта

В «Музее промышленной истории» открылась выставка «Ретро-кинолаборатория», в Петрозаводске прошел первый республиканский съезд предпринимателей, жителей Карелии отметили наградами за геройские поступки и успехи в своей профессии: картина дня глазами тележурналистов.