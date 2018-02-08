Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 8 февраля

Липовую аллею на улице Энгельса в Петрозаводске планируют полностью благоустроить, формировать реальные бюджеты посоветовали муниципалитетам в Минфине республики, в поселке Ладва высадился »Онежский десант» – картина дня глазами тележурналистов.