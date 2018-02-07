Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 7 февраля

Мы начали вещание. Круглые сутки. Карельский Дед мороз встретит гостей с самолета и пересадит их на оленей. В правительстве России отметили международный фестиваль «Кижская регата» – картина дня глазами тележурналистов.

 

Общество
Хорошие карельские книги. Почти даром