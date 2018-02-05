Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 5 февраля

Митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев прошел в карельской столице, международный турнир по боксу на призы Николая Разумова состоялся в Петрозаводске, Сортавалу возможно включат в перечень исторических поселений – картина дня глазами тележурналистов.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
Хорошие карельские книги. Почти даром