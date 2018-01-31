Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 31 января

— В Беломорске появится музей карельского фронта. Именно там находится здание, которое в годы войны служило штабом для карельских фронтовиков. Северные сети обеспечены дизель-генераторами общей мощностью более двух тысяч киловатт — главное за день глазами тележурналистов.

 

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Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
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