Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 30 января

Китайская опера в Карелии, переселения в новые дома ожидают 700 жителей Кемского района, Петрозаводск готовится к зимнему фестивалю «Гиперборея-2018» — события в республике глазами тележурналистов.

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром