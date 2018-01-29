Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 29 января

Погорельцам с Октябрьского проспекта в Петрозаводске выдали ключи от временного жилья – эти и другие события глазами тележурналистов в очередном выпуске новостей.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
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