Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 25 января

Вузовцев и их родителей поздравляли с Днем студента в карельском правительстве, безработных в Карелии за год стало меньше на 14%, в продуктовый магазин в Салми приезжают, чтобы посмотреть на уникальную коллекцию. Новости региона глазами тележурналистов.