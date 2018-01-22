Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 22 января

Артур Парфенчиков встретился с салминским землячеством, в Карелии появился главный архитектор, а в Петрозаводске провели “утиную перепись” и соревнования по собиранию кубика Рубика на скорость – события в регионе глазами тележурналистов.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
Хорошие карельские книги. Почти даром