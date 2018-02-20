Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 20 февраля

Достижения и проблемы в банковской сфере обсудили на совещании при главе Карелии, в Кондопожском районе будут перерабатывать рыбу из Баренцева моря, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере электроэнергетики — картина дня в материалах тележурналистов.