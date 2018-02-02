Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 2 февраля

Жительница из Беломорска хочет облагородить пустырь с помощью программы «Комфортная городская среда». Первая цифровая верфь в России появится на базе Онежского судостроительного завода — панорама дня через объективы телекамер.

 

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Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
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