Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 15 февраля

Петрозаводск и Ла-Рошель отмечают 45 лет побратимских связей, ЦИК Карелии провела жеребьевку по распределению эфирного времени региональных теле-и радиоканалов, депутаты поинтересовались судьбой автобусов, которые Москва подарила Петрозаводску – картина дня глазами тележурналистов.