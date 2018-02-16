Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 15 февраля

Районы Карелии не спешат делиться с Минстроем информацией о расселении «аварийки», мастера по льду и снегу закончили свои шедевры для «Гипербореи», дни французской кухни прошли в Петрозаводске – картина дня глазами тележурналистов.

 

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Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
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