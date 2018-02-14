Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 14 февраля

Сколько нужно денег на северные? Тарифы РЖД бьют по карьерам, Росгвардия дарит книги. Эти и другие новости в материалах тележурналистов.

 

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Максим Смирнов
Максим Смирнов
Журналист
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