Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 12 февраля

Визит полпреда в Карелию, новая школа в Петрозаводске и «Лыжня России» – картина последних трех дней глазами тележурналистов.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
Хорошие карельские книги. Почти даром