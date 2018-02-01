Новости телеканала «Сампо ТВ 360°» 1 февраля

Жюри «Гипербореи» выбрало эскизы для творчества скульпторов по снегу и льду, один из главных городских работодателей ищет рабочие руки, министр карельского образования рассказал о строительстве новых школ – картина дня глазами тележурналистов.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
Хорошие карельские книги. Почти даром