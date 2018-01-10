Выпуск новостей телеканала «САМПО ТВ 360°» 10 января

Вышел в свет первый выпуск нового республиканского телеканала «САМПО ТВ 360°». Пока, в начале своего существования телеканал доступен в сети интернет, а следующим шагом станет запуск вещания в кабельной сети «Петронет» карельской столицы. Затем новый канал станет одним из претендентов в конкурсе на включение в федеральный обязательный к распространению мультиплекс в качестве регионального телеканала для вещания на «21-й кнопке» кабельных телевизионных сетей.

На первом этапе предусматривается формирование информационного блока, в который войдут ежедневные выпуски новостей, недельные обзоры, а также студийные телепередачи по наиболее актуальным проблемам социально-экономического развития республики. В 2018 году реальная возможность смотреть новости и другие передачи телеканала «САМПО ТВ 360°» появится практически у всех жителей Карелии (в том числе, через кабельные сети и интернет-сайты).

Партнером нового телеканала стал популярный на территории Москвы и Московской области «Телеканал 360°».

Смотрите в первом выпуске:

— Ровесниками нового телеканала в Перинатальном центре Карелии стали 11 детей, в том числе, одна двойня.

— Как будет выплачиваться выплата за первенца. Новое детское пособие можно получить с 1 января этого года. В Карелии оно составит примерно 12 тысяч рублей.

— Сразу несколько кадровых назначений в Правительстве Карелии. В основном — в системе здравоохранения.

— Какие изменения произошли с нового года в работе петрозаводского общественного транспорта. Как сегодня выглядит дорога домой и на работу для жителя столицы республики.

— Тысячи православных верующих отметили один из главных праздников — Рождество Христово. Многие из них пришли в храмы на торжественную ночную литургию.

— Карельский храм признан британскими экспертами из «Телеграф» одним из самых красивых в мире. Церковь Преображения Господня на острове Кижи занимает 13-ю строчку международного рейтинга.

— Чем запомнились петрозаводчанам новогодние каникулы, и какие планы они строят на 2018-й год.