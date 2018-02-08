Нового министра представили на заседании правительства Карелии

На сегодняшнем заседании правительства премьер Карелии Александр Чепик представил присутствующим нового министра. В ближайшее время республиканское Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи возглавит Алексей Анатольевич Кайдалов. Это произойдет после того, как руководитель региона Артур Парфенчиков подпишет соответствующий приказ.

Нынешнего руководителя ведомства — исполняющего обязанности министра Дмитрия Кондрашина – ждут конкурсные процедуры на должность первого заместителя Алексея Кайдалова.

Алексей Кайдалов родился в 1963 году в Ленинграде. В 1985 году окончил судомеханический факультет Ленинградского института водного транспорта по специальности «инженер-механик». В 1985 году работал инженером-конструктором в объединении «Знамя Октября». В 1990-1995 годах – генеральный директор коммерческих организаций «Петро-сервис» и «Карина».

С 1996 года работал в Комитете Санкт-Петербурга по управлению городским хозяйством, в 1997 году – в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга, в 1999 году – в корпорации «Петербургская недвижимость». До назначения директором ОАО «СПбАЭП» занимал должность заместителя председателя Комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга.

Алексей Кайдалов награжден знаком «Почетный строитель России» и почетным знаком «Строительная слава».