Новое место обитания летяги нашли в Карелии

В январе-феврале 2017 года начальник научного отдела Национального парка «Водлозерский» Виктор Мамонтов и инспекторы парка провели плановый учет зверей и птиц, обитающих на территории биосферного резервата. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В этом году впервые проводился учёт методом многодневного оклада, что позволит уточнить данные по численности животных на территории Водлозерского парка. Так, в феврале начальником научного отдела было обследовано более 22 квадратных километра территории. Кроме того, для уточнения данных будут использованы видеозаписи камер слежения.

— Настоящей находкой в ходе работы стало место обитания летяги – это уже шестая точка, найденная специалистами. Летяга – редкий вид в лесах Архангельской области и Карелии, и тем ценнее такие открытия, — отметили в пресс-службе.

По словам Виктора Мамонтова, в 2017 году наблюдается массовая миграция северного оленя с территории парка. Так, в феврале в нем осталось всего 30-40 особей по сравнению с обычным количеством в 200 голов. Виной тому нехарактерная для региона теплая зима: оттепель сменяют сильные морозы и снегопады, в лесу снег становится плотным и покрывается ледяной коркой. Северные олени уже не могут питаться лишайниками, спрятанными под непробиваемым слоем снега, и вынуждены искать пропитание за пределами ООПТ.

Сотрудники парка говорят, что требуется проведение мероприятий по регулированию численности волков на его территории. По данным учёта, сегодня их количество значительно превышает допустимое для безвредного сосуществования с парнокопытными обитателями Водлозерского парка. Кроме того, продолжатся работы по установке солонцов и подкормочных площадок, которые помогут северному оленю пережить голодную зиму.

Мониторинг продолжат весной – специалистами уже запланированы полевые работы по уточнению численности некоторых видов животных и птиц. В частности, в марте и апреле пройдет мониторинг летяги и гнезд хищных птиц, а также продолжатся работы по наблюдению за северным оленем.