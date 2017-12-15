Новая водовозная машина появилась в Кемском районе Карелии

В Кемский район приехала новая водовозная машина. Приобрести ее удалось благодаря помощи республиканских властей: в сентябре по инициативе Артура Парфенчикова из бюджета Карелии районам выделили 40 миллионов. На эти деньги местные власти смогли решить первоочередные проблемы: отремонтировать учреждения культуры и образования, обустроить детские площадки, привести в порядок рынки и дороги.

В Кемском районе наиболее остро стоял вопрос водоснабжения. Услугой подвоза воды пользуются больше тысячи человек из Кеми, Рабочеостровска, Куземы, Панозера и Авнепорога. Чтобы обеспечить доставку воды по графику, нужно две спецмашины, но в распоряжении района долгое время была только одна исправная. Второй больше 15 лет, и она полностью выработала свой ресурс.

Теперь нужды района будет обеспечивать еще один спецавтомобиль. Сегодня ее показали Артуру Парфенчикову, который находится с рабочей поездкой в северных районах Карелии.