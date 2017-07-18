Новая велодорожка появится в Петрозаводске в ближайшее время

В ближайшее время в Петрозавосдке начнется благоустройство велодорожки, которая проходит вдоль Лососинки от улицы Мерецкова до Древлянки через Кинологический центр МВД. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Администрация Петрозаводска уже разместила заказ на производство работ по проекту благоустройства «Зеленая тропа у Лососинки», реализуемого в рамках ППМИ.

Как пояснила замглавы Петрозаводска, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова, аукцион, в ходе которого будет найден подрядчик, состоится в конце июля.