Самолеты в аэропорту Петрозаводска смогут садиться даже в плохую погоду

Новая система навигации и посадки самолетов проходит тестирование в аэропорту «Петрозаводск». После прохождения плановых облетов курсового и глиссадного маяков, а также экспертизы специалистов Росавиации система будет сдана в эксплуатацию. Срок сдачи — конец января. Об этом сообщил руководитель петрозаводского отделения Госкорпорации по организации воздушного движения Рустэм Курбанбаев на совещании, которое провел в аэропорту заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.

Система ближней навигации и радиомаячной посадки позволит принимать и отправлять воздушные суда практически в любую погоду. Таким образом, в январе будет завершен первый этап модернизации аэропорта. Далее второй этап — установить систему ближней навигации DVOR 2000/DME. Этот маяк будет сдан в марте 2018 года. Установка оборудования призвана обеспечить максимальную безопасность полетов, сообщил Рашид Нургалиев.

— На одном из совещаний с министром транспорта России Максимом Соколовым было принято решение о поддержке — выделении средств и технологий. У нас будут выполнены все условия безопасности. Это самое главное для нас, чтобы во всепогодные условия самолет, который идет непосредственно к нам из другого аэропорта, приземлился, и чтобы люди понимали, что это гарантия безопасности, — сказал Рашид Нургалиев.

На совещании было подчеркнуто, что модернизация аэропорта идет по графику. По словам Рустэма Курбанбаева, в следующем году также планируется установить в аэропорту новый радиолокатор.