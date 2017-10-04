Новая школа появится в Медвежьегорске до 2020 года

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков находится в командировке в Медвежьегорском и Кондопожском районах. Сначала правительственная делегация посетила среднюю школу № 2 в Медвежьегорске. 514 детей учатся в здании 1936 года постройки, которое уже не соответствует никаким стандартам. Например, питаются школьники в помещении, которое изначально под столовую не предназначалась.

По словам министра образования республики Александра Морозова, в городе есть еще одна школа постройки 30-х годов прошлого столетия – СОШ № 3 на 520 учащихся. До 1958 года в здании находилась тюрьма. Обе школы власти намерены перевести в новое здание, которое должно появиться в Медвежьегорске в рамках федеральной программы создания новых учебных мест.

Программа рассчитана на 2016-2020 годы, сейчас карельский Минобр готовит заявку на участие в ней. Планируется, что в новой школе будут учиться 800-900 детей.