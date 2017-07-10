Новая разметка появится на большинстве дорог столицы Карелии

К 15 августа планируется завершить разметку автотрасс Петрозаводска. Об этом рассказала заммэра столицы республики Юлия Мизинкова на планерном совещании в городской администрации.

Общий объем работ, который предстоит выполнить подрядчику — победителю аукциона вологодской компании «Дорлайн» — составляет около 8 тысяч квадратных метров пластиковой разметки и 7 тысяч — разметки краской.

В настоящее время работы уже ведутся на Лесном проспекте, улицах Чапаева и Гоголя, набережной Варкауса. Как правило, они связаны с нанесением «зебры» у светофоров.