Новая программа расселения аварийного фонда начнет работать в 2019 году

Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья и запустить их реализацию с 1 января 2019 года. Об этом президент заявил на заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны 4 мая. На переходный период, по мнению Владимира Путина, необходимо продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Владимир Путин отметил, что важны не столько сроки, сколько качество нового жилья. По его словам, нельзя навязывать людям дома, «где крыши текут и штукатурка отваливается». Президент добавил, что нужно разбираться с ситуациями, при которых дома не включаются в программу переселения из аварийного жилья по формальным причинам.

В заседании в Кремле принял участие Артур Парфенчиков.

— К сожалению, это актуальная для Карелии проблема, — прокомментировал заявление президента врио главы Карелии.

Он напомнил, что по итогам инвентаризации жилищного фонда на территории республики было выявлено 129 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не попали в действующую программу расселения аварийного фонда.

— Речь идет о 23 тысячах квадратных метрах, на которых проживает более тысячи жителей Карелии, — пояснил врио главы Карелии. – Сейчас наша главная задача — активизировать и ужесточить порядок в работе по инвентаризации жилья, чтобы все аварийные дома попали в программу. И конечно, мы предпримем все меры, чтобы в 2019 году получить средства на расселение аварийного фонда.

Артур Парфенчиков также отметил, что в республике, несмотря на отставание по срокам реализации программы, нельзя допустить строительство «нового ветхого жилья».

— Мы не должны дату – 1 сентября — поставить самоцелью в ущерб качеству, — подчеркнул руководитель региона.