Николай Цуканов: Мы должны добиться финансирования ФЦП Карелии в полном объеме

Николай Цуканов и Артур Парфенчиков встретились с журналистами и прокомментировали итоги совещания о социально-экономическом развитии Карелии, которое прошло сегодня в правительстве региона.

Как отметил Николай Цуканов, на посту руководителя региона Артур Парфенчиков за короткий срок досконально изучил ситуацию в республике

— Глава республики четко сформулировал задачи членам правительства. У нас нет никаких сомнений, что в ближайшее время радикальные изменения произойдут, — сказал полпред.

Самые важные темы, на которые необходимо обратить внимание, это готовность региона к вхождению в отопительный сезон, расселение аварийного жилья, прекращение оттока населения из Карелии, поддержка сельского хозяйства. Как рассказал Артур Парфенчиков, новый состав республиканского правительства продолжит интенсивные рабочие поездки по районам, чтобы при принятии решений максимально учитывать мнение жителей муниципальных образований.

— Совершенно согласны с тем, что надо пересмотреть приоритеты в том числе в рамках работы Госкомиссии (по подготовке к 100-летию Карелии — прим.ред.) Надеюсь, нам удастся получить максимальное финансирование в рамках ФЦП, одновременно мы должны вместе переформатировать программу, исходя из пожеланий и предложений жителей, — сказал Артур Парфенчиков.

Он добавил, что необходимо прислушаться к тому, какие объекты жители считают приоритетами доя своего района: очистные сооружения, инфраструктура, мосты, дороги

Николай Цуканов,который входит в состав Госкомисси, отметил, что полпредство продолжит оказывать поддержку региону.

-Первое, что мы должны добиться, это финансирование ФЦП в полном объеме (из федерального бюджета — прим.ред.) А дальше необходимо работать над созданием новой программы, учесть мнение населения и, конечно, просить более серьезного финансирования.Карелия — это особенный регион, который требует особого внимания, — сказал Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что со стороны республиканского правительства для успешной реализации ФЦП также необходимы аргументированные данные, цифры, четко сформулированные задачи и индикативные показатели.

— Мы видим что Президент готов оказывать поддержку Карелии. Доказательство этого — то, что уже сделано и делается в республике при подлержке федерального бюджета, — сказал Николай Цуканов.

В качестве примера он привел построенную первую очередь Президентского кадетского училища, строительство Перинатального центра, передачу дорог и федеральную собственность.

Кроме того, Николай Цуканов особо отметил работу Артура Парфенчикова и правительства региона по снижению тарифов на электроэнергию, которая должна стать эффективной мерой поддержки для предприятий Карелии, малого и среднего бизнеса

— Есть уже движение вперед, в ближайшее время бизнес наверняка почувствует изменения в позитивную сторону, — сказал полпред.