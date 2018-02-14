Николай Черненко: «С людьми надо разговаривать по-человечески»

14 февраля в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина прошел прием граждан. Его провел руководитель отдела работы с ветеранскими организациями Николай Черненко. На разговор с ним записались четыре человека.

– Прием прошел очень хорошо, очень продуктивно. Так, например, первый вопрос был посвящен возврату льготникам половины оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Человек пожаловался, что деньги возвращают с задержкой. Я пояснил ему, в какие именно сроки половина суммы должна вернуться. Человек успокоился.

Еще один гражданин пожаловался на то, что в госпитале для сотрудников ФСБ нет лекарств для льготных категорий граждан. То есть врачи эти лекарства выписывают, а их в наличии нет. Была и еще одна претензия, касающаяся ФСБ. Ветеран службы, отработавший более 40 лет, недоумевал, почему ветеранам не полагается медалей в честь столетия органов безопасности, – рассказал Николай Черненко.

Также руководитель отдела работы с ветеранскими организациями поделился впечатлениями от общения с пенсионеркой из Петрозаводска. Она очень неспокойной вошла в приемную, открыв дверь “чуть ли не ногой”. После разговора с Николаем Черненко ушла с улыбкой.

– Она обошла всех чиновников и не нашла ответов. А я ответил на все беспокоящие ее вопросы. Она и успокоилась. Поэтому, конечно, такие приемы очень важны гражданам – им нужно снять нагрузку, снять нервный стресс. Надо понимать, что с людьми надо разговаривать по-человечески, и все тогда будет хорошо. Ведь людям это нужно, – добавил Николай Черненко.

Ранее руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова сообщала, что люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. За несколько недель в него обратилось несколько десятков человек, большинство из них — захотели поговорить с членами штаба лично.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты России тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского доверенные лица принимают людей ежедневно с 10.00 до 18.00. Люди, как сообщил Беседный, охотно пользуются этой возможностью.

А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне. Кроме того, в карельском избирательном штабе Собчак пока что нет доверенных лиц: они еще не зарегистрированы, однако, по словам Орлова, работа в этом направлении ведется. Кроме того координатор отметил, что основная задача штаба Собчак – агитационная работа и работа с волонтерами.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.