Незаконные палатки у бывшего рынка «Ягуар» демонтировала мэрия Петрозаводска

Администрация Петрозаводска совместно с полицией провела рейд, в ходе которого 17 объектов несанкционированной торговли пошли в утиль. Таким образом, от нелегальных палаток очищены три площадки по адресам: улица Древлянка, 18, Лососинское шоссе, 25 и Лесной проспект, 40.

– Полицейские и представители администрации Петрозаводска демонтировали бесхозные быстровозводимые металлические каркасно-тентовые конструкции, убрали деревянные ящики, поддоны и настилы, с которых в этих местах осуществлялась несанкционированная торговля, – сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

О том, как развита нелегальная уличная торговля в Петрозаводске, можно прочитать в материале «Республики» «Без базара».