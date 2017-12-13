Неудачный «развод»

С начала года жители Карелии перевели телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей. С каждым годом количество таких преступлений растет. В петрозаводской полиции теперь есть специальный отдел по противодействию мошенничествам, совершаемым удаленным способом. Каждый день в столице Карелии регистрируется 3-5 таких случаев. Суммы разные, люди переводят злоумышленникам сотни тысяч рублей.

Произошло все просто. В октябре этого года Михаил и Галина Фирсовы решили продать гараж, разместили объявление в одной из рекламных газет. Уже на следующий день позвонила женщина из Анапы — уже это, кажется, должно было насторожить продавцов. Но покупательница говорила уверенно, убедила, что хочет купить гараж, но прежде посоветуется якобы с братом. На этом первый разговор закончился.

На следующий день перезвонил «брат», твердо заявил, что купит гараж и даже готов перечислить аванс. А дальше — все как в тумане. Галина Фирсова рассказала, что в день разговора была занята другим важным делом и поэтому не сразу сообразила, что продиктовала злоумышленнику номер своей банковской карты, СМС-коды доступа в онлайн-банк. Мошенник успел перевести все суммы с разных счетов на один, а потом попросил женщину дойти до банкомата и ввести пин-код, заявив, что деньги якобы не переводятся. И тут Галину Фирсову осенило, что ее пытаются «развести». Она прекратила разговор, к этому моменту приехал муж, и все стало ясно окончательно. Галина позвонила в банк и заблокировала счет.

Петрозаводчанка рассказала, что злоумышленники перезвонили на следующий день и даже стали угрожать, намекать, что знают где находится гараж. Звонили беспрерывно.

— Два месяца назад от мошеннических действий пострадала моя подруга, я знала о том, что мошенники ведут к банкомату, это меня и остановило. И я понимаю, что надо рассказывать друг другу, не надо таить. Если бы не вернулся муж, я бы, может, и пошла к банкомату. Будьте бдительны! Нам всем кажется, что с нами этого не произойдет, что мы такие умные, но на самом деле — на порог пустил, и все, — советует Галина Фирсова.

У телефонных преступлений высокая латентность — люди стесняются признаться, что их обманули. Супруги Фирсовы решились открыто рассказать свою историю, чтобы предупредить других.

Замначальника полиции УМВД по Петрозаводску Сергей Типунов пояснил, что бороться с телефонными мошенниками сложно. Достаточно сказать, что ответы на запросы, которые направляют полицейские в банки других регионов, приходится ждать до трех месяцев, то есть по горячим следам таких плутов не поймать. Кроме того, злоумышленники используют не свои паспортные данные, на которые зарегистрирован телефон, а к схеме подключают ничего не подозревающих посредников.

— Антиобщественным элементам злоумышленники предлагают заработать, например, 500 рублей, просят открыть счет в банке, а затем снять сумму, которая была обманным путем переведена с чужого счета, — рассказал Сергей Типунов.

Часто мошенники пользуются службой такси, и водитель выступает в роли курьера, его просят забрать деньги и перевести через банкомат на какой-нибудь счет за вознаграждение. Человек может и не догадаться, что он стал соучастником преступления, и может понести наказание.

Один из самых распространенных способов «развода» — когда звонят пожилым людям и говорят, что их сын или дочь попали в аварию, и чтобы спасти детей, нужно заплатить энную сумму, например, полицейским, которые «решат» вопрос. Мошенники умеют убеждать — у них есть свои методы. Прозрение приходит слишком поздно.

Здесь есть еще один очень важный момент, на который мало кто обращает внимание: передавая деньги за такую «услугу» жуликам, человек сам становится взяткодателем… То есть любого кто передал деньги можно привлечь.

«Честных» способов отъема денег сотни, и многим современным схемам позавидовал бы Остап Бендер. Раскрываемость таких преступлений незначительная. Не только найти телефонных жуликов, но и доказать их злой умысел непросто.

Пришел, например, к пожилым людям коммивояжер, убедил людей купить какой-нибудь «чудо-нож», «магические» зубочистки или установить «волшебные» фильтры для очистки воды за 100 тысяч рублей. Как доказать, что продавец умышленно завысил цену и обманул?

Сергей Типунов рассказал о курьезных случаях. Человек хотел через интернет купить видеорегистратор, нашел, заказал. Не проверил, что за фирма продает, какие отзывы. В итоге ему прислали посылку, в которой была сувенирная фигурка барана. Одна дама из карельской деревни заказала… барокамеру, чтобы продлить себе жизнь. Перевела «поставщикам» огромную сумму. Ей прислали бинты, зеленку и инструкцию, в которой было написано, что для вечной жизни и зеленка сойдет.

Свою историю рассказал «Республике» руководитель Информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин. В прошлом году администратору подведомственной центру гостиницы позвонил неизвестный, и голосом, похожим на голос директора, попросил подготовить деньги, которые якобы срочно понадобились. «Начальник» сказал, что приедет водитель и деньги надо передать ему. Бдительный администратор, зная, что руководитель никогда бы так не сделал, вызвал полицию. Курьера — таксиста — задержали, но жуликов найти так и не удалось.

В этом году был похожий случай: позвонили администратору сауны от имени хозяина заведения с просьбой срочно передать всю сумму из кассы водителю, который скоро подъедет. Девушка насторожилась и даже перезвонила главному менеджеру, который объяснил ей, что это «развод», но администратор все же передала деньги мошенникам…

В МВД подчеркивают, чтобы не попасться в лапы жуликов, нужно выполнять простые правила: не сообщать ни при каких обстоятельствах незнакомым людям по телефону никаких данных своих банковских карт. Проверять детально всю информацию о продавцах из интернета. По возможности, заказывать товары наложенным платежом. Не пускать на порог квартиры настойчивых продавцов сомнительных услуг и не бояться показаться нелюбезным. Если заподозрили неладное — обращайтесь в полицию.