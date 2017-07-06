Нет тротуаров — нет столицы

— Как-то не очень солидно жить в республике, где нет официальной столицы, вы не считаете? — спрашивает Михаил Леонидович.— Самозванцы мы, что ли? Мне кажется, что это надо немедленно исправить. Наш город всегда был столицей, все эти годы и века.

В Петрозаводске создано общественное движение в поддержку закона о столичном статусе Петрозаводска. Появилась страница в социальной сети, зарегистрирована петиция на сайте Change.org. Общественники призывают власти Карелии и Петрозаводска организовать общегородской опрос: нужен ли Петрозаводску официальный статус столицы?

Михаил Гольденберг:

— Городом, как вы помните, Петрозаводск стал при Екатерине Великой в 1777 году: «Повелеваем. Олонецкой области Петрозаводскую слободу переименовать городом, назвав оный Петрозаводск». Но как историк, могу рассказать, что однажды Петрозаводск разжаловали из губернской столицы в уездный город.

Павел Первый разжаловал, и по очень интересной причине: за отсутствие тротуаров. Но взошёл на престол Александр и заявил: при мне всё будет как при бабушке. И вернул Петрозаводску статус столицы.

Конечно, город был маленький. Очень сложно рос: население Петрозаводска при Державине (в конце 18 века) — всего 3200 жителей. И до 1916 года город рос медленно. Много лет даже хотели перевести столицу в Вытегру: потому что на реке, а у нас сложно было с коммуникациями.

— А с вашей личной точки зрения Петрозаводск — столица?

— Конечно! Я родился в Карело-Финской ССР, тогда у города был статус столицы союзной республики. И девушка нам полагалась в фонтане «Дружба народов» на ВДНХ (под номером 12), и вокзал со шпилем, и театр. Это архитектура союзного уровня и значения, именно чтобы статус «приподнять».

Петрозаводск всегда оставался главным городом Карелии. Вспомним Отечественную войну: Свирско-Петрозаводскую операцию ведь не случайно так назвали. Хотя боёв тут не было — они были на Свири и под Медвежьегорском.

Опять же, после освобождения Петрозаводска в Москве был дан салют: областному городу полагалось 12 залпов, а столице союзного значения — 20 залпов из 224 орудий. И 28 июня 1944 года Москва салютовала Петрозаводску как столице союзной республики.

Так что история давно ответила на этот вопрос. Петрозаводск всегда был столицей — и если это не выражено на бумаге, надо выразить. И ликвидировать этот нонсенс.

Что касается надежды на финансирование (после присвоения официального статуса), я думаю, что это хорошо. При одном условии: если не за счет милых моему сердцу районов. Если это федеральное какое-то дополнительное финансирование, то обеими руками за.

— Если появятся в бюджете города дополнительные ощутимые деньги, вы бы на что их потратили?

— Я бы отдал их на благоустройство. Очень убогонько иногда, не дотягиваем до столицы. Я старый петрозаводчанин, помню славу нашего города очень хорошо. Репутацию чистого, благоустроенного, очень архитектурно выверенного города. Строили ансамблями. Вот проспект Карла Маркса мой любимый — под один козырёк, в одном масштабе. Вот это и есть идеал Петрозаводска. Точечную застройку я бы запретил, привел очень многие здания в порядок.

Скажем, Круглая площадь. Стыд, если зайдешь во двор со стороны ресторана «Петровский». Ведь фильмы ужасов можно снимать. В самом центре!

В Петрозаводске мало парков. Набережная всё-таки сезонная штука, там с колясочкой или с любимой девушкой не погуляешь среди зимы. Ямку надо привести в порядок. Ямка потрясающий район, удивительный — с историей, с биографией. Её сама природа создала — от наводнения образовалась. А теперь тут бурьян, нос сунуть сложно. Надо выкосить всё, проредить. Туда надо дендрологов — срочно. Там же дубки в 1934 году посаженные, их из Харькова привезли. Украинские дубки-то! И набережную вдоль Лососинки можно сделать очень хорошую.

И это только центр, я уж не говорю об окраинах. Очень-очень много работы. А у нас нет плана развития города, нет видения. Нет главного художника. Каких я помню главных художников! Георгий Иванов, Николай Тришков, Владимир Лобанов — это были люди, которых знал весь Петрозаводск.

Я понимаю, что раньше было легче руководить, у города были свои предприятия по благоустройству. Павел Васильевич Сепсяков, у которого я неоднократно бывал на приеме, мог решить вопрос одним звонком: заасфальтируйте территорию вокруг 30-й школы, грязно! И асфальтировали. А сейчас бы — корректировка бюджета, конкурс, торги, сложно, я понимаю.

Но без тротуаров всё-таки никак.