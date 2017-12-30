Нескучный 2017-й

Поступок года

Александр Кержаков – футболист именитый и для многих пример для подражания (не будем вспоминать шутки про «не попал»), однако этим летом нападающий «Зенита» стал героем настоящего скандала из-за фотографии в Instagram. На ней футболист запечатлен на Онежском озере с несколькими внушительными лососями в руках.

По всей видимости, футболист не подозревал, что ловить красную рыбу в озере нельзя и когда инцидентом заинтересовалось Росрыболовство, даже пообещал приехать и выпустить в озеро мальков.

Скандал постепенно утих, но спустя два месяца Кержаков выполнил свое обещание и выпустил в Шую мальков лосося. Аналогичную акцию он провел и на Ладоге.

Реклама года

Петрозаводчанин Тимофей Хидман, наверное, не думал о тысячах просмотров, которые наберет его видео с довольно странными персонажами. С помощью компьютерной графики дизайнер вписал в кадры с видами местного парка культуры и отдыха крокодила Гену и пару яиц-панков.

Получившийся результат пользователи соцсетей и СМИ назвали психоделической рекламой парка, а сам ролик набрал несколько десятков тысяч просмотров на Youtube. Этот вирусная «реклама» стала самым успешным видео на канале Тимофея, впрочем, там есть и другие не менее интересные ролики. Например, страшный клоун, танцующий на набережной или мопс, делающий зарядку возле вокзала.

«Шутка» года

Жители нового микрорайона на Кукковке сентябрьским утром были немало удивлены. Машина их соседа стояла вся обклеенная женскими прокладками. Некоторые предположили, что таким образом владельца авто хотела проучить какая-то обиженная девушка, но позже выяснилось, что это проделка знакомых автомобилиста, которые не поленились встать рано утром и обклеить машину. Впрочем, потом они же помогли ее очистить. Вот такая суровая мужская дружба.

Происшествие года

Звонок в пожарную часть поселка Боровой раздался 17 октября в полдень. Звонившие рассказали, что горит двухэтажный дом, однако, когда брандмейстеры оказались на месте, выяснилось, что горит вовсе не дом, а диван,… висящий на дереве, которое растет рядом.

Полыхала мебель довольно сильно, и огонь успел даже перекинуться на стену дома. Водяной струей пламя погасили, а после стали выяснять причины возгорания. Оказалось, что в квартире на втором этаже отдыхала компания. Веселье было столь бурным, что диван не выдержал и загорелся. Тушить его не стали, а от проблемы решили избавиться самым, как показалось отдыхающим, очевидным способом. Объятый пламенем диван просто выбросили в окно. Завершить операцию успешно помешало дерево, которое росло рядом с домом. На его ветви и приземлился диван.

Концерт года

Представляете, забежали вы на обеде в торговый центр, а там Борис Гребенщиков выступает. Не бывает такого, думаете? А вот и нет. Группа «Аквариум» отыграла концерт в Петрозаводске 25 октября, а на следующий день устроила бесплатное выступление на первом этаже торгового центра «Макси». О спонтанном концерте стало известно буквально за полчаса, так что кто успел — тому повезло. «Республика» даже видео сняла.

Красота года

Карельская полиция показала, что она не только преступников ловит, но и красоту ценит. Первый конкурс среди представительниц прекрасной половины хоть и скромно наименовался «конкурсом профессионального мастерства», но прошел по всем канонам подиума, кроме одного элемента — дефиле в бикини. Все-таки МВД — организация серьезная, им не до купальников. Зато вместо традиционных фотосессий и мастер-классов перед финалом участниц конкурса отправили на полигон и заставили бегать кросс, проходить полосу препятствий и стрелять из пистолета. Звание «Жемчужины полиции» просто так не дается.

Милота года

Нежданные гости заглянули в машину к петрозаводчанину Олегу Нестеренко. Стоило ему выйти на дороге и забыть закрыть дверь, как два лисенка побежали к его «Ладе», один из них даже забрался в салон в поисках чего-нибудь вкусного.

Впрочем, справедливости ради отметим, что встречи с дикими животными для жителей Карелии не всегда были приятными. Например, у жителей деревни Чёбино кабаны украли весь урожай картошки.