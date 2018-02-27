Несколько земельных участков в Петрозаводске перевели под жилую застройку

На очередной сессии Петрозаводского городского Совета рассмотрели вопросы, касающиеся изменений в правила землепользования и застройки города. Депутаты поддержали перевод участка в районе улицы Революционной из зоны городских лесов в зону застройки индивидуальными и жилыми домами. Такой же статус получила территория в районе улицы Дачной, которая раньше относилась к природно-рекреационной зоне.

Кроме того, депутаты проголосовали за перевод участка на пересечении Калинина и Володарского из зоны общественно-деловой застройки в зону застройки многоэтажными жилыми домами.

— На пересечении улиц Калинина и Володарского есть небольшой сквер, на территории которого находится старое здание, — пояснил депутат Петросовета Дмитрий Данильев. – И сам объект, и земля под ним выкуплены в частную собственность, сейчас их владелец – компания «Баренц Групп». На сегодняшний день разрешенный тип застройки на этом участке – гостиница до пяти этажей. Но владельцы земли посчитали, что гостиница не является для них инвестиционно привлекательным проектом, и захотели построить жилой дом той же этажности. В связи с этим сегодня статус земли изменили.

Компания также взяла на себя обязательство благоустроить прилегающую территорию, относящуюся к этому участку, добавил Дмитрий Данильев.