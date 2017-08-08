Пять крупных ям на дорогах Петрозаводска засыпали ФАМом и щебнем

В ближайшее время на этих и других участках сделают полноценный ямочный ремонт.

В ночь на 8 августа специалисты ООО «ТехРент» засыпали ФАМом и щебнем несколько самых крупных ям на дорогах Петрозаводска. Временный ремонт сделали на улице Красной в районе пересечения с Дзержинского, а также на Муезерской и Гвардейской.

— В ближайшее время будет произведен полноценный ремонт асфальтобетонного покрытия на этих и других участках улиц города, — сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Андрей Бекелев.

В пресс-службе мэрии добавили, что аукцион выиграла компания «Онегодорстрой». Контракт стоимостью 11 миллионов рублей будет заключен в ближайшие дни.

 

Общество   /   ,
Абзац
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    Подобной смесью засыпали неделю назад ямы на Первомайском пр. от моста у р.Неглинки, дом.№15 до перекрестка с ул.Лениградской. После дождя смесь вымыло из ям, и она лежит грязью по всей дороге. И за это зарплату получат. А надо все затраты высчитать с зарплаты Мирошник, чтобы начала головой думать, а не просто кивать. И чтобы вышла в выходной с подчиненными и убрала улицу, хотя бы до доремонтного вида.