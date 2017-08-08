Пять крупных ям на дорогах Петрозаводска засыпали ФАМом и щебнем

В ночь на 8 августа специалисты ООО «ТехРент» засыпали ФАМом и щебнем несколько самых крупных ям на дорогах Петрозаводска. Временный ремонт сделали на улице Красной в районе пересечения с Дзержинского, а также на Муезерской и Гвардейской.

— В ближайшее время будет произведен полноценный ремонт асфальтобетонного покрытия на этих и других участках улиц города, — сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Андрей Бекелев.

В пресс-службе мэрии добавили, что аукцион выиграла компания «Онегодорстрой». Контракт стоимостью 11 миллионов рублей будет заключен в ближайшие дни.