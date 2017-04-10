Несанкционированную свалку обнаружили в Прионежском районе

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, несанкционированная свалка находится всего в двух километрах от поселка Ладва-Ветка.

Изучив документы, сотрудники управления выяснили, что официальной деятельности по сбору и утилизации отходов в поселке не осуществляется, однако гора отходов растет. Сейчас примерная площадь свалки около 2,5 тысячи квадратных метров.

Россельхознадзор направил информацию для принятия соответствующих мер в Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Карелия.