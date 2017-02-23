Неровная тропа

Зимой на тропе вдоль Лососинки бегают лыжники. А еще гуляют бабушки с внуками, любители скандинавской ходьбы, катаются велосипедисты – место оживленное даже в полдень рабочего дня.

Правда, не всегда гулять там так уж просто: весной на тропе наледь и паводки, размывающие грунтовку, и круглый год — машины, портящие лыжню и периодически превращающие дорогу в грязную кашу.

Поэтому маршрут решили благоустроить. Лидер движения VELOVE Настя Неровная с товарищами написали проект создания Зелёной тропы, который даже выиграл конкурс на программу поддержку местных инициатив.

10 фактов о Зелёной тропе:

1. Тропа начинается от моста на Мерецкова и заканчивается на Лесном проспекте, общая протяженность – 3,5 км.

Есть несколько участков, где дорогу размывают паводки, там в рамках проекта установят дренажную систему. Где-то будет восстановлено покрытие, появятся специальные знаки, ограда и шлагбаумы, чтобы на дорогу не заезжали машины.

2. Зелёная тропа – это вело-пешеходная дорожка, по ней можно будет передвигаться хоть на велосипеде, хоть бегом, хоть пешком. В общем, как угодно, только не на машине.

3. Идею Зелёной тропы подсказали сами жители города: они протоптали маршрут вдали от автодорог, сами выбрали и создали удобное направление. Почему бы его не благоустроить и не использовать?

4. Стоимость работ по проекту – 1 миллион 650 тысяч рублей. По условиям ППМИ республика даст 983,5 тысячи рублей, еще 500 тысяч – город. Задача авторов проекта – собрать по 85 тысяч от местного бизнеса и жителей Петрозаводска. Горожане участвуют активно: дают кто две тысячи, кто сто рублей. Есть и оригиналы:

— У нас есть номинация «Самая удивительная сумма»: присылали 123,45 рублей, 849,75 рублей (это, получается, один процент от нужной суммы). А потом стали приходить вообще интересные суммы: 11, 11 р., 22, 22 р. и так далее, до 99, 99 р. Затем в обратную сторону – 9, 99 р., 8, 88 р., и так до 1, 11 р.

5. Проект поддержал врио главы Карелии Артур Парфенчиков: он сделал репост в Фейсбуке и призвал всех поучаствовать в создании тропы.

6. Организации города пока думают, какую поддержку они могут оказать. Но некоторые уже дали денег, среди них — велосообщества, любители беговела, каякеры и детский сад «Ласточка» на Ключевой.

— Дети собирали макулатуру, пластик и вырученную сумму – три тысячи – решили пожертвовать на Зеленую тропу, — рассказала Настя.

7. Взнос от жителей города нужно собрать до 1 марта. Если этого сделать не удастся, проект выпадет из программы, и благоустроить тропу не получится.

— У нас есть пример Соломенского парка, создание которого было запланировано в прошлом году. Авторы проекта выиграли конкурс, но не смогли собрать 300 тысяч, и парк не сделали.

8. Горожанам осталось собрать 15 тысяч рублей. Помочь проекту очень просто: можно отправить любую сумму на карту Сбербанка, в том числе через мобильный банк.

Номер карты Сбербанка: 4276 2500 1104 5556 Номер, к которому привязана карта: 8-953-525-50-80 (пишите в сообщении «Благотвор. пожертвование на велодорожку»). Организации, желающие оказать поддержку и жители, желающие передать средства лично — звоните Анастасии Неровной по номеру 8-953-525-50-80.

9. Активисты очень ждут окончания сбора. Уже готовят лопаты и перчатки, чтобы летом помогать подрядчику: в создании тропы они поучаствуют не только финансами, но и руками.

10. Если все получится, в будущем активисты запустят второй этап проекта: маршрут продлят, связав парк культуры и отдыха с Древлянкой. По этой дороге из микрорайона в центр можно будет добраться за 15 минут.