Неровная тропа

От детсадовцев до каякеров: на создание велосипедной дорожки скидывались буквально всем Петрозаводском. Осталось всего ничего – за неделю собрать 15 тысяч рублей. Десять фактов о проекте рассказывает его координатор Анастасия Неровная.

Зимой на тропе вдоль Лососинки бегают лыжники. А еще гуляют бабушки с внуками,  любители скандинавской ходьбы, катаются велосипедисты – место оживленное даже в полдень рабочего дня.

Правда, не всегда гулять там так уж просто: весной на тропе наледь и паводки, размывающие грунтовку, и круглый год — машины, портящие лыжню и периодически превращающие дорогу в грязную кашу.

Поэтому маршрут решили благоустроить. Лидер движения VELOVE Настя Неровная с товарищами написали проект создания Зелёной тропы, который даже выиграл конкурс на программу поддержку местных инициатив.

Настя Неровная круглый год катается на велосипеде и борется за создание инфраструктуры для велосипедистов. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Настя Неровная круглый год катается на велосипеде и борется за создание инфраструктуры для велосипедистов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

10 фактов о Зелёной тропе:

1. Тропа начинается от моста на Мерецкова и заканчивается на Лесном проспекте, общая протяженность – 3,5 км.

Есть несколько участков, где дорогу размывают паводки, там в рамках проекта установят дренажную систему. Где-то будет восстановлено покрытие, появятся специальные знаки, ограда и шлагбаумы, чтобы на дорогу не заезжали машины.

Кое-где на тропе знаки уже стоят. Правда, не по правилам. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Кое-где на тропе знаки стоят уже давно. Правда, не по правилам. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Официально этой дороги как бы нет: она не значится ни пешеходной, ни велосипедной, ни тем более автомобильной. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Официально этой дороги как бы нет: она пока не значится ни пешеходной, ни велосипедной, ни тем более автомобильной. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

2. Зелёная тропа – это вело-пешеходная дорожка, по ней можно будет передвигаться хоть на велосипеде, хоть бегом, хоть пешком. В общем, как угодно, только не на машине.

3. Идею Зелёной тропы подсказали сами жители города: они протоптали маршрут вдали от автодорог, сами выбрали и создали удобное направление. Почему бы его не благоустроить и не использовать?

Пока мы гуляли, мимо то и дело проносились лыжники. Приходилось отпрыгивать в сугробы - куда деваться? Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Пока мы гуляли, мимо то и дело проносились лыжники. Приходилось отпрыгивать в сугробы — куда деваться? Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

4. Стоимость работ по проекту – 1 миллион 650 тысяч рублей. По условиям ППМИ республика даст 983,5 тысячи рублей, еще 500 тысяч – город. Задача авторов проекта – собрать по 85 тысяч от местного бизнеса и жителей Петрозаводска. Горожане участвуют активно: дают кто две тысячи, кто сто рублей. Есть и оригиналы:

 — У нас есть номинация «Самая удивительная сумма»: присылали 123,45 рублей, 849,75 рублей (это, получается, один процент от нужной суммы). А потом стали приходить вообще интересные суммы: 11, 11 р., 22, 22 р. и так далее, до 99, 99 р. Затем в обратную сторону – 9, 99 р., 8, 88 р., и так до 1, 11 р.

5. Проект поддержал врио главы Карелии Артур Парфенчиков: он сделал репост в Фейсбуке и призвал всех поучаствовать в создании тропы.

В этом месте появится новая ограда. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

В этом месте появится новая ограда. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

А опоры моста и стены, может быть, захотят разрисовать местные художники и граффитисты. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

А опоры моста и стены, может быть, захотят разрисовать местные художники и граффитисты. Впрочем, некоторые уже. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

6. Организации города пока думают, какую поддержку они могут оказать. Но некоторые уже дали денег, среди них — велосообщества, любители беговела, каякеры и детский сад «Ласточка» на Ключевой.

— Дети собирали макулатуру, пластик и вырученную сумму – три тысячи – решили пожертвовать на Зеленую тропу, — рассказала Настя.

Здесь хорошо бы сделать мостик через реку, но это дорого - в проект вписать не удалось. Так что тропа идет в обход. Фото: ИА "Репсублика" / Николай Смирнов.

Здесь хорошо бы сделать мостик через реку, но это дорого — в проект вписать не удалось. Так что тропа идет в обход. Фото: ИА «Репсублика» / Николай Смирнов.

7.  Взнос от жителей города нужно собрать до 1 марта. Если этого сделать не удастся, проект выпадет из программы, и благоустроить тропу не получится.

— У нас есть пример Соломенского парка, создание которого было запланировано в прошлом году. Авторы проекта выиграли конкурс, но не смогли собрать 300 тысяч, и парк не сделали.

8. Горожанам осталось собрать 15 тысяч рублей. Помочь проекту очень просто: можно отправить любую сумму на карту Сбербанка, в том числе через мобильный банк.

Номер карты Сбербанка: 4276 2500 1104 5556

Номер, к которому привязана карта: 8-953-525-50-80 (пишите в сообщении «Благотвор. пожертвование на велодорожку»).

Организации, желающие оказать поддержку и жители, желающие передать средства лично — звоните Анастасии Неровной по номеру 8-953-525-50-80.

9. Активисты очень ждут окончания сбора. Уже готовят лопаты и перчатки, чтобы летом помогать подрядчику: в создании тропы они поучаствуют не только финансами, но и руками.

10. Если все получится, в будущем активисты запустят второй этап проекта: маршрут продлят, связав парк культуры и отдыха с Древлянкой. По этой дороге из микрорайона в центр можно будет добраться за 15 минут.

Петрозаводск - планета велосипедистов (их тут никак не меньше трех тысяч). А значит, инфраструктура просто необходима. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Петрозаводск — планета велосипедистов (их тут никак не меньше трех тысяч). А значит, инфраструктура просто необходима. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

 

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Анастасия Крыжановская
Анастасия Крыжановская
Журналист
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