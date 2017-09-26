Неработающие пенсионеры Карелии могут бесплатно слетать в Крым и Краснодарский край

В октябре и ноябре 2017 года неработающим пенсионерам Карелии предлагают бесплатные перелеты из Петрозаводска в Краснодарский край или Крым и обратно. Это стало возможным благодаря госконтракту с авиакомпанией «Сибирь», сообщили в пресс-службе правительства Карелии

Пожилые люди могут слетать в Анапу, Сочи, Краснодар и Симферополь. Авиарейсы следуют из Петрозаводска с пересадкой в Москве.

Для того чтобы получить льготу, нужно обратиться в Пенсионный фонд за специальными талонами на воздушный транспорт. Талоны затем обменивают на билеты в Карельском агентстве воздушных сообщений по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 38.

Вместе с заявлением на компенсацию для получения этих талонов необходимо предъявить документ, подтверждающий пребывание пенсионера в месте отдыха: путевку, курсовку в санаторий, пансионат, дом отдыха, турбазу или приглашение в гости от родственников и друзей. Последнее не требуется заверять у нотариуса.

В документе нужно указать сведения о принимающей стороне, фамилию, имя, отчество пенсионера, адрес места отдыха и его продолжительность.

В отделении Пенсионного фонда должны рассмотреть заявление в течение максимум пяти дней.