Некультурное наследие

В конце прошлой недели на сайте «Авито» появилось объявление о продаже деревянного здания на проспекте Ленина, в котором ранее располагалась первая детская поликлиника. 10 марта стало известно, что собственник объекта культурного наследия, компания «ТехПромСтрой», готова уступить его за 16 миллионов рублей. Потенциальному покупателю предлагается устроить на месте постройки гостиницу.

Вскоре последовала реакция ведомства, отвечающего за сохранность объектов культурного наследия в республике. Глава профильного госкомитета Юлия Алипова заявила, что владелец бывшей поликлиники не уведомил власти о своих намерениях.

Бизнесмен Чеслав Скрипин (ему принадлежит компания «ТехПромСтрой») в ответ рассказал, что готов продать здание «хоть под гостиницу, хоть под жилой дом». Проблема, по словам коммерсанта, в том, что у его фирмы не осталось денег на разработку новых проектов реставрации поликлиники.

Экспертный отказ

За последние годы компания «ТехПромСтрой» выступила заказчиком нескольких проектов реставрации сгоревшего объекта культурного наследия, однако ни один из них не прошел всю цепочку согласований. Последний на сегодняшний день проект не утвердил консультативный совет при Министерстве культуры: еще в ноябре экспертов не устроили отдельные его детали, и за четыре месяца ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

— Последний проект мы дважды рассматривали в конце года, — рассказала «Республике» Юлия Алипова. — До этого работали и с проектировщиками, и с экспертами, которые готовили экспертизу – они приезжали к нам на заседание. Заказчик проекта сам привлекал специалистов из АРЦ «Заонежье», чтобы они оценили состояние деревянных конструкций, сохранившихся после пожара: пригодны они или не пригодны для восстановления. Специалисты подтвердили, что часть конструкций можно применить в дальнейших работах по восстановлению здания. Но мы не может рассматривать объект как набор отдельных элементов, не связанных меду собой. Поэтому заказчику рекомендовали в комплексе переработать проект с учетом необходимости сохранения всех исторических конструкций.

Отклоненный проект предполагал, что на месте поликлиники появится многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями для офисов. В то же время всё, что осталось от исторической постройки, планировалось сохранить. Исторические фасады поликлиники авторы проекта хотели реставрировать.

Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК Проект строительства жилого дома на месте поликлиники. Фото: Министерство культуры РК

Статусный объект

Идею создать на месте детской поликлиники гостиницу в понедельник поддержала глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Впрочем, о планах Скрипина в мэрии, как и в госкомитете, узнали из прессы.

— Это неплохая идея, если здание будет восстановлено в своем историческом облике и границах. В этом случае размещение объекта сферы обслуживания — неплохой вариант, — сказала чиновник на встрече с журналистами.

Мирошник добавила, что городские власти наблюдают за развитием событий и в случае необходимости обратятся за помощью к региональному правительству. Здесь надо напомнить, что мэрии Петрозаводска принадлежит небольшая часть здания бывшей поликлиники, то есть городская администрация выступает как совладелец.

Еще в феврале Ирина Мирошник говорила, что выгоревшее здание на проспекте Ленина неплохо было бы лишить статуса объекта культурного наследия. Глава города даже собиралась написать соответствующее обращение в Министерство культуры, но потом решила подождать и изучить мнение петрозаводчан. Как рассказали «Республике» в пресс-центре мэрии, на сегодняшний день ее позиция не изменилась.

В то же время Юлия Алипова во время недавнего общения с журналистами заметила, что лишить поликлинику соответствующего статуса не представляется возможным.

– Снять статус невозможно по закону, поскольку для этого нужно либо отсутствие любой документации на объект, либо объект должен быть малозначительным, либо его внешний вид должен идти вразрез с исторически сложившимся ландшафтом. В этом случае ни один из вариантов не подходит, – пояснила чиновница.

Единственный выход из запутанной ситуации, по словам Алиповой, — реставрация. До объявления о продаже здания под гостиницу она надеялась, что окончательный проект восстановления будет полностью готов к концу весны. Не срослось.

Обременительная покупка

В истории с продажей есть еще один интересный момент, на который обратила внимание Юлия Алипова. Дело в том, что в размещенном на «Авито» объявлении указан минимум информации о здании. В частности, в нем не сказано ни слова о том, что право владения объектом обременено охранным обязательством.

— Новый правообладатель не сможет зарегистрировать право собственности без охранного обязательства на руках. Это будет неотъемлемым приложением к договору купли-продажи.

Кроме того, говорит Алипова, из объявления не ясно, что здание неоднократно страдало от пожаров и (один раз) из-за незаконного сноса. Потенциальный покупатель, если он живет за пределами Петрозаводска и Карелии, о многих деталях может просто не узнать. В нагрузку новому собственнику достанется и необходимость разрабатывать новый проект реконструкции.

Если будущий владелец здания решит-таки устроить в нем гостиницу, ему придется очень тщательно подойти к разработке проекта реставрации. В прошлом у компании «ТехПромСтрой» возникали серьезные проблемы, когда она хотела создать на месте исторической постройки административно-офисное здание.

Проблема в том, что к гостинице как объекту высокой посещаемости предъявляются более строгие, чем к жилому дому, требования с точки зрения пожарной безопасности, санитарных норм и так далее. Оптимальный вариант, с этой точки зрения, — остановиться на строительстве жилого доме с отдельными помещениями офисного типа. Именно таким был последний, не утвержденный экспертами, проект.

Юлия Алипова все-таки не исключает, что вместо поликлиники в центре Петрозаводска может появиться отель. Для этого собственник – нынешний или будущий – должен будет разработать соответствующий проект, что стоит денег (которых, по уверениям Чеслава Скрипина, у «ТехПромСтроя» не осталось).

Затем проекту придется пройти пресловутую цепочку согласований. Важнейшие этапы здесь – две экспертизы: историко-культурная и государственная. Первая покажет, не нарушает ли замысел собственника законодательства об охране культурных объектов. Вторая – вероятно, более сложная, — проверит проект на соответствие противопожарным требованиям.

Сейчас госкомитет по охране объектов культурного наследия пытается начать диалог с собственниками постройки – «ТехПромСтроем» и мэрией карельской столицы. Прежде всего, Юлия Алипова хочет понять, почему Скрипин не уведомил власти о желании продать поликлинику, несмотря на требования охранного обязательства. Затем нужно прийти к соглашению, что делать дальше.

Вне зависимости от того, как будет развиваться диалог (если он вообще случится), уже сегодня можно констатировать: выгоревшее здание в самом центре Петрозаводска простоит еще не один месяц. Пойдет ли счет на годы, зависит от доброй воли всех участников конфликта.